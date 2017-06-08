Уволенный глава ФБР даст показания в Сенате. Что это значит и чего от них ждать?

Вечером 8 июня (утром по вашингтонскому времени) бывший глава ФБР Джеймс Коми выступит в Сенате США. Экс-директор ФБР расскажет комитету Сената по разведке о своих отношениях с Дональдом Трампом и о том, пытался ли президент оказать на него давление или препятствовать расследованию о связях своего окружения с Россией. Полный текст заявления Джеймса Коми был заранее опубликован на сайте Сената и предсказуемо стал самой обсуждаемой темой в США.

Что мы узнали из текста заявления Коми?

В речи, с которой бывший глава ФБР выступит в Сенате, подтверждается большинство сообщений, публиковавшихся ранее в американской прессе. Джеймс Коми подробно рассказывает о всех своих встречах с Дональдом Трампом (в статусе как избранного президента, так и главы государства), и упоминает, что в ходе этих встреч поведение президента часто казалось ему недопустимым. Именно поэтому, по словам Коми, он решил детально записывать содержание каждого эпизода общения с президентом (шести личных встреч и трех телефонных разговоров). Первую такую запись он сделал в служебном автомобиле по дороге с первой же встречи с Трампом, которая состоялась в небоскребе Трамп-тауэр 6 января (Коми отмечает, что после личных встреч с Бараком Обамой он никогда не чувствовал необходимости фиксировать их содержание).

Один эпизод, подтверждающий сообщения о попытках Трампа оказать давление на Коми, произошел 27 января. По словам экс-главы ФБР, президент пригласил его на ужин (кроме них двоих в комнате никого не было) и спросил, хочет ли он сохранить свой пост. Коми отмечает, что его это насторожило, поскольку они уже несколько раз обсуждали этот вопрос; он заподозрил, что президент хочет выстроить «своего рода покровительственные отношения», что, по мнению Коми, противоречило бы принципу независимости ФБР. Когда Коми ответил, что любит свою работу и намеревается всегда говорить президенту правду, Трамп заметил, что ему «нужна [не правда, а] преданность». После этого Трамп снова поднял этот вопрос, заявив, что ему нужна «честная преданность». Коми пообещал, что на нее президент может расчитывать.

Что в заявлении говорится о России?

Ключевым моментом в показаниях Джеймса Коми стало заявление, что Трамп требовал от него прекратить расследование в отношении Майкла Флинна — советника президента по национальной безопасности, впоследствии уволенного из-за контактов с Россией. По словам Коми, Трамп просил его «оставить Флинна в покое, потому что он хороший парень», оставшись с ним наедине в Овальном кабинете после совещания 14 февраля 2017 года. Эту просьбу Коми и его коллеги восприняли как попытку повлиять на ход расследования связей окружения Трампа с РФ, при этом Коми заключил, что президент просил именно «оставить в покое Флинна», а не свернуть «российское расследование» целиком.

В ходе бесед с Джеймсом Коми Трамп постоянно возвращался к теме связей своего окружения с Россией. В частности, в ходе телефонного разговора 30 марта президент заявил, что обвинения в связях с Россией «висят над ним, как тень [Трамп употребил слово „облако“]» и мешают ему работать на благо США. Он также просил директора ФБР «снять с него это облако», подтвердив публично, что лично он не является фигурантом расследования ФБР. Сделать такое заявление Коми отказался. При этом Коми в тексте своего выступления он подтверждает, что в личных разговорах действительно дал Трампу такое заверение.

Последний разговор между Коми и Трампом (телефонная беседа состоялась 11 апреля) был также посвящен «снятию облака». По словам экс-директора ФБР, президент снова попросил его публично объявить, что расследования в его отношении не ведется. Коми ответил, что передал просьбу президента в Минюст, и в дальнейшем предложил обращаться по этому вопросу именно туда, поскольку это «традиционный канал» для подобных обращений.

Что нужно иметь в виду, читая заявление Джеймса Коми?

Текст выступления Коми в Сенате — не более, чем его версия событий. В ходе слушаний экс-глава ФБР не выступает в роли следователя или обвинителя, и формально веса у его комментариев не больше, чем у заявлений Дональда Трампа. В своем заявлении Коми не может делать никаких выводов о том, нарушил ли президент США какие-либо законы или хотя бы общепринятые нормы поведения. Все это, если потребуется, должны будут делать правоохранительные органы. Пересказывая содержание своих встреч с Трампом, Коми исходит из того, что никаких объективных подтверждений его словам нет — ведь эти встречи и разговоры никто не записывал, а заметки, сделанные им самим, не могут считаться доказательством правдивости его заявлений.

Сенатор Ричард Берр, председатель комитета по разведке, заявил, что текст заявления был опубликован заранее по настоянию самого Джеймса Коми. Для чего это было сделано, неизвестно. Ранняя публикация позволила администрации Белого дома подготовить ответ на заявление Коми — в ином случае первой реакцией стало бы наверняка излишне эмоциональное заявление Дональда Трампа.

Чего нужно ждать от слушаний 8 июня?

Само по себе появление действующего или бывшего директора ФБР перед сенаторами — явление вполне рядовое. Тот же Коми, еще работая на посту директора ФБР, выступал в Конгрессе в ноябре 2016 года и рассказывал о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией (тогда, кстати, Коми заявил, что его ведомство в ходе проверки, которая длилась несколько месяцев, не обнаружило подтверждений, что такие связи были).

Те слушания были похожи на политический цирк: комитеты конгресса укомплектованы представителями обеих политических партий (в комитете по разведке заседают восемь республиканцев и семь демократов). По регламенту партии задают вопросы по очереди, и как правило их вопросы преследуют противоположные цели. На ноябрьских слушаниях демократы спрашивали Коми только о связях окружения Трампа с Россией, а республиканцы, наоборот, старательно обходили эту тему стороной.

Нынешние слушания, скорее всего, будут более предметными — решение Трампа уволить Коми критиковали представители обеих партий, а обвинения в попытке повлиять на директора ФБР или помешать работе его ведомства одинаково волнуют американское общество. Ранняя публикация заявления Коми, скорее всего, тоже окажет влияние на ход слушаний: членам сенатского комитета по разведке придется более тщательно подойти к вопросам, которые они будут задавать Джеймсу Коми — раз позиция экс-директора ФБР известна заранее, основное внимание зрителей будет приковано именно к вопросам.