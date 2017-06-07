Трамп просил директора ФБР объявить, что в его отношении не ведется расследование. Тема России мешает ему управлять страной
Президент США Дональд Трамп неоднократно просил директора ФБР Джеймса Коми (в настоящий момент уволенного) публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией. Об этом сказано в письменном заявлении Коми, опубликованном комитетом Сената по разведке накануне слушаний с его участием.
По словам Коми, в телефонном разговоре 30 марта Трамп сказал ему, что «российское расследование» — это «облако», которое мешает ему действовать от лица США и «заключать сделки для страны». Трамп спросил, что Коми может сделать, чтобы «поднять это облако», и прямо заявил, что необходимо обнародовать факт, что ФБР не ведет в отношении президента расследования.
Снова этот вопрос Трамп поднял во время их последнего телефонного разговора 11 апреля, сказано в показаниях.
Коми отмечает, что не стал объяснять Трампу, почему ФБР не хочет делать такое объявление. Одной из причин, как пишет он, было то, что тогда, в случае начала расследования, бюро должно было бы объявить и об этом.
В показаниях Коми также сказано, что Трамп в личном разговоре просил директора ФБР «оставить в покое» дело его уволенного советника Майкла Флинна, назвав последнего «хорошим парнем». Коми утверждает, что не стал обещать этого; просьбу Трампа он воспринял как попытку повлиять на расследование.
Коми также раскрывает детали разговора с Трампом во время обеда в Белом доме 27 января. Тогда Трамп спросил его, хочет ли тот остаться в должности директора ФБР. Коми отмечает, что его это насторожило, поскольку они уже несколько раз обсуждали этот вопрос; он заподозрил, что президент хочет выстроить «своего рода покровительственные отношения», что, по мнению Коми, противоречило бы принципу независимости ФБР.
Во время обеда Трамп заявил, что ему «нужна лояльность» директора ФБР и он ждет ее. Коми, по его собственным словам, ответил, что президент может рассчитывать на его честность. Этот разговор бывший глава ФБР вспоминает как «очень неловкий».
Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР 9 мая. В своем письме он отдельно выразил Коми благодарность за то, что тот трижды проинформировал его об отсутствии расследования в его отношении. Эта ремарка вызвала вопросы у американских СМИ.