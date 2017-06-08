Арабские страны составили список требований к Катару для восстановления отношений

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран подготовили список требований к Катару для восстановления дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, одним из ключевых пунктов этого списка является сокращение объема вещания спутникового телеканала «Аль-Джазира», базирующегося в Катаре.

Также от властей Катара требуют дать гарантии прекращения предполагаемого финансирования экстремистских группировок и поддержки террористического движения «Братья-мусульмане».

Окончательный список требований, сообщили источники издания, согласовывается. Ожидается, что он будет представлен в ближайшее время.