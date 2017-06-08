Арабские страны составили список требований к Катару для восстановления отношений
Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран подготовили список требований к Катару для восстановления дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, одним из ключевых пунктов этого списка является сокращение объема вещания спутникового телеканала «Аль-Джазира», базирующегося в Катаре.
Также от властей Катара требуют дать гарантии прекращения предполагаемого финансирования экстремистских группировок и поддержки террористического движения «Братья-мусульмане».
Окончательный список требований, сообщили источники издания, согласовывается. Ожидается, что он будет представлен в ближайшее время.
5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром. Подданным Катара, в числе прочего, велено в течение двух недель покинуть эти страны. Позже о разрыве дипотношений с Катаром объявили еще несколько стран, включая Мальдивы, а Иордания снизила уровень своего дипломатического представительства.
Причиной разрыва дипотношений с Катаром стали обвинения Катара в поддержке террористических группировок и связях с Ираном. The Financial Times со ссылкой на источники сообщил, что Катар выплатил террористическим группировкам и иранским спецслужбам около миллиарда долларов в виде выкупа за освобождение членов королевской семьи из заложников.
Телеканал CNN, в свою очередь, рассказал, что одной из причин ухудшения отношений стала публикация на сайте новостного агентства Катара сообщения от имени эмира, в котором он якобы дружественно отзывался об Иране и Израиле и высказывал сомнения в том, что президент США Дональд Трамп сможет сохранить свой пост. Катар заявил, что сайт новостного агентства был взломан. США, по данным CNN, подозревают в кибератаке «российских хакеров».