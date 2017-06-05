Четыре страны разорвали дипломатические отношения с Катаром
Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Такое решение, сообщает Reuters, было принято из-за подозрений в поддержке Катаром исламистских группировок, включая «Братьев-мусульман», «Исламское государство» и «Аль-Каеду», запрещенных в России. Также Катар обвинили в оказании помощи связанным с Ираном боевикам для дестабилизации ситуации в Бахрейне.
Четыре страны, объявившие о разрыве дипломатических отношений с Катаром, закроют свои дипмиссии в этой стране и прекратят с ней транспортное сообщение, включая авиационное, и закроют пограничные пункты.
Граждане Катара, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их не позднее, чем через две недели.
Катар также исключен из возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая ведет борьбу с повстанцами в Йемене (англ.яз.).