Четыре страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Такое решение, сообщает Reuters, было принято из-за подозрений в поддержке Катаром исламистских группировок, включая «Братьев-мусульман», «Исламское государство» и «Аль-Каеду», запрещенных в России. Также Катар обвинили в оказании помощи связанным с Ираном боевикам для дестабилизации ситуации в Бахрейне.

Четыре страны, объявившие о разрыве дипломатических отношений с Катаром, закроют свои дипмиссии в этой стране и прекратят с ней транспортное сообщение, включая авиационное, и закроют пограничные пункты.

Граждане Катара, находящиеся в Саудовской Аравии, Бахрейне и ОАЭ, должны будут покинуть их не позднее, чем через две недели.