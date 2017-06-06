Катар выплатил террористам один миллиард долларов в виде выкупа

Власти Катара заплатили террористам, связанным с «Аль-Каедой», выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи и военнослужащих. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Катара и в командовании боевиков.

Члены королевской семьи были захвачены в заложники во время соколиной охоты на юге Ирака. Тогда в руки боевиков попали в общей сложности 26 человек. Около 50 катарских военнослужащих, по данным издания, захватили в плен в Сирии.

Около 700 миллионов долларов, сообщили источники издания, было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным сотрудникам иранских спецслужб и командирам шиитских военнизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Оставшуюся сумму получили сирийские боевики, связанные с «Аль-Каедой».

Миллиардный выкуп, по данным собеседников издания, и стал причиной, по которой шесть стран Персидского залива объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и связях с Ираном.

WikiLeaks, в свою очередь, утверждает, что власти США знали о том, что Катар оказывает «финансовую и логистическую помощь» террористическим группировкам, действующим в регионе, включая «Исламское государство». Об этом, в частности, говорится в письме Хиллари Клинтон, фрагмент которого опубликован в твитере WikiLeaks. Дата составления письма не уточняется.