США заподозрили «российских хакеров» в распространении фальшивых новостей о Катаре

Правоохранительные органы США подозревают, что хакеры из России взломали сайт государственного информагентства Катара и разместили там фальшивое сообщение, ставшее одной из причин политического кризиса в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

В конце мая на сайте Qatar News Agency появилось сообщение, в котором цитировались высказывания эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, дружественные по отношению к Израилю и Ирану. Также в сообщении говорилось, что правитель Катара считает, что президенту США Дональду Трампу не удастся надолго сохранить свой пост.

Это сообщение, отмечает телеканал, стало одной из причин, по которым несколько стран региона разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Власти Катара объяснили появление этого сообщения тем, что сайт агентства был взломан. ФБР, по данным CNN, факт взлома сайта подтвердило. К расследованию хакерской атаки на Qatar News Agency, сообщает телеканал, также подключены британские спецслужбы.

Американские правоохранительные органы, расследующие взлом, считают, что к атаке на сайте катарского агентства могут быть причастны российские хакеры. Идет ли речь о хакерах, связанных с организованной преступностью или с госструктурами, подозреваемыми в попытке вмешательства в выборы президента США пока не установлено, заявили источники агентства.