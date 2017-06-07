Напавший на мавзолей Хомейни покончил с собой, приняв цианид

Press TV
07:44, 7 июня 2017
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Один из участников нападения на мавзолей Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, покончил с собой, приняв цианистый калий, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Ранее иранские СМИ сообщили, что один из напавших на мавзолей привел в действие взрывное устройство. По данным агентства «Мехр», бомбу взорвала смертница в западном дворе мавзолея.

Всего, по данным иранских СМИ, в нападении на мавзолей участвовали три человека. Один из нападавших взорвал себя, еще один, по неофициальным данным, был застрелен полицией. Еще одного, сообщало «Мехр», окружила полиция.

При нападении на мавзолей, по пока не подтвержденным официально данным, ранения получили пять человек.

Также утром 7 июня группа террористов напала на парламент Ирана, открыв огонь на входе в здание. Погиб, по предварительным данным, сотрудник охраны, восемь человек получили ранения.
В нападении участвовали, по словам очевидцев, четыре человека. По предварительным данным, у одного из участников нападения, блокированного полицией, на теле закреплено взрывное устройство.
Ответственность за нападение на парламент и мавзолей, по данным иранского агентства «Фарс», взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

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