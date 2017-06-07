Напавший на мавзолей Хомейни покончил с собой, приняв цианид

Один из участников нападения на мавзолей Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана, покончил с собой, приняв цианистый калий, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Ранее иранские СМИ сообщили, что один из напавших на мавзолей привел в действие взрывное устройство. По данным агентства «Мехр», бомбу взорвала смертница в западном дворе мавзолея.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Всего, по данным иранских СМИ, в нападении на мавзолей участвовали три человека. Один из нападавших взорвал себя, еще один, по неофициальным данным, был застрелен полицией. Еще одного, сообщало «Мехр», окружила полиция.

При нападении на мавзолей, по пока не подтвержденным официально данным, ранения получили пять человек.