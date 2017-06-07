Двойной теракт в Тегеране. Главное Террористы напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни

Утром 7 июня в столице Ирана одновременно произошли два теракта. Две группы вооруженных людей открыли стрельбу в здании иранского парламента и возле мавзолея имама Хомейни, расположенного к югу от Тегерана. В результате нападения на парламент пострадали восемь человек, сообщается также, что один охранник погиб. В результате нападения на мавзолей Хомейни пострадали пять человек. Здание парламента было оцеплено, ближайшая к мавзолею станция тегеранского метро — закрыта. Работа парламента во время нападения не прерывалась.

Иранские власти сообщили о третьей группе террористов. Ее участники тоже готовили нападение (его цель неизвестна), однако их удалось задержать до того, как они успели его совершить. Сколько человек входило в третью группу, также неизвестно.

В обоих терактах участвовали смертники. Один из них был заблокирован полицейскими в здании парламента. Кроме того, смертница входила в группу из трех человек, напавших на мавзолей Хомейни. Она успела привести в действие взрывное устройство — по одним данным, это произошло, когда полиция пыталась ее задержать, по другим — еще до прибытия полицейских.

Общее число погибших в результате терактов неизвестно. Иранские СМИ сообщают о трех или четырех погибших, судя по всему, двое или трое из них — сами террористы: смертница, подорвавшая себя возле мавзолея; нападавший, застреленный полицейскими; и человек, покончивший с собой возле мавзолея, приняв цианид (не исключено, что застреленный и принявший цианид — один и тот же человек).

Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».