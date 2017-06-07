Смертник взорвал бомбу в мавзолее имама Хомейни в пригороде Тегерана

Mehr
07:26, 7 июня 2017
Требует подтверждения

В столице Ирана совершено нападение на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

В нападении, по предварительным данным, участвовали три человека. Они открыли огонь по находившимся в мавзолее, после чего один из нападавших привел в действие взрывное устройство.

Ранения, как сообщается, получили пять человек, еще один погиб. Агентство Mehr предполагает, что убитый — участник нападения, которого застрелила полиция. Еще один нападавший, по предварительным данным, блокирован полицией.

Также сообщается, что у мавзолея полиция нейтрализовала взрывное устройство.

Станция метро, расположенная возле мавзолея, закрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Утром 7 июня вооруженные люди совершили нападение на парламент Ирана. Как сообщает Press TV, на парламент напали не менее четырех человек, вооруженные автоматами Калашникова.
В результате нападения ранены, по данным «Мехр», восемь человек, погиб сотрудник службы охраны. У одного из нападавших, сообщило агентство, на теле было закреплено взрывное устройство, он блокирован полицией.

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