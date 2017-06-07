Смертник взорвал бомбу в мавзолее имама Хомейни в пригороде Тегерана

В столице Ирана совершено нападение на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

В нападении, по предварительным данным, участвовали три человека. Они открыли огонь по находившимся в мавзолее, после чего один из нападавших привел в действие взрывное устройство.

#BREAKING#Iran shooting

Moment of explosion on western wing outside Imam Khomeini shrine. pic.twitter.com/4U0OCYyEel — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Ранения, как сообщается, получили пять человек, еще один погиб. Агентство Mehr предполагает, что убитый — участник нападения, которого застрелила полиция. Еще один нападавший, по предварительным данным, блокирован полицией.

Также сообщается, что у мавзолея полиция нейтрализовала взрывное устройство.

Станция метро, расположенная возле мавзолея, закрыта. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.