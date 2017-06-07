Ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране взяло на себя «Исламское государство»

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство». Об этом сообщает иранское агентство «Фарс».

Две группы террористов утром 7 июня напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Они открыли огонь из автоматов. В парламенте убит охранник, ранены восемь человек. При нападении на мавзолей пострадали пятеро.

В мавзолее один из террористов взорвал на себе бомбу. В парламенте террорист со взрывным устройством был задержан.