Ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране взяло на себя «Исламское государство»

Fars
07:38, 7 июня 2017
Требует подтверждения

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя группировка «Исламское государство». Об этом сообщает иранское агентство «Фарс».

Две группы террористов утром 7 июня напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Они открыли огонь из автоматов. В парламенте убит охранник, ранены восемь человек. При нападении на мавзолей пострадали пятеро.
В мавзолее один из террористов взорвал на себе бомбу. В парламенте террорист со взрывным устройством был задержан.

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