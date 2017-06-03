МЧС по ошибке разослало жителям Подмосковья предупреждения о заморозках до минус 20

Агентство «Москва»
08:24, 3 июня 2017
Надежный источник

МЧС 2 июня разослало жителям Подмосковья SMS-сообщения с предупреждениями о заморозках 3–4 июня до минус 20 градусов. Как сообщает агентство «Москва», в ведомстве это объяснили техническим сбоем — в сообщении должно было говориться о заморозках до минус двух градусов.

Сбой, как заявили в МЧС, возник при передаче сообщения операторами сотовой связи.

29 мая в Москве и Подмосковье прошла буря, в результате которой погибли 16 человек и десятки пострадали. Как выяснилось, многие не получили от МЧС предупреждений о непогоде, а те, кто получил, узнали лишь о дожде и грозе, но не о сильном ветре.
Позже в МЧС заявили, что спрогнозированный Росгидрометом ветер силой до 22 метров в секунду не предполагал экстренного оповещения.

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