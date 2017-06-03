МЧС по ошибке разослало жителям Подмосковья предупреждения о заморозках до минус 20

МЧС 2 июня разослало жителям Подмосковья SMS-сообщения с предупреждениями о заморозках 3–4 июня до минус 20 градусов. Как сообщает агентство «Москва», в ведомстве это объяснили техническим сбоем — в сообщении должно было говориться о заморозках до минус двух градусов.

Сбой, как заявили в МЧС, возник при передаче сообщения операторами сотовой связи.

Здравствуйте. Приносим извинения за недоразумение. Скорее всего ошибка - должно быть -2°C — МЧС России (@MchsRussia) June 2, 2017