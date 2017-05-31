МЧС выпустило штормовое предупреждение для 23 регионов России

МЧС России объявило штормовое предупреждение в ночь на 1 июня для 23 регионов в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В них ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду. 31 мая и 1 июня прогнозируются обильные осадки, грозы и град.

Прогноз касается Белгородской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Марий Эл, Мордовии, Татарстана и Пермского края.

Ранее экстренное предупреждение об ухудшении погоды было выпущено для Москвы. В прогнозе на ночь на 1 июня также сообщалось о дожде и ветре с порывами до 24 метров в секунду.