МЧС выпустило экстренное предупреждение о возможной буре в Москве

МЧС России
12:50, 31 мая 2017
Надежный источник

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве. По прогнозу, в ночь на 1 июня в городе ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Днем 1 июня прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Операторам сотовой связи и в средства массовой информации направлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды «для информирования населения», сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Москве.

29 мая, когда из-за бури в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, порывы ветра достигали 28 метров в секунду. 

Гидрометцентр РФ ранее объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье 31 мая и 1 июня из-за ожидающихся дождя, грозы и сильного ветра.

При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей.

МЧС России
Во время бури в Москве 29 мая были повалены 18 тысяч деревьев, повреждены не менее двух тысяч автомобилей. Многие жители Москвы не получили смс-сообщения о резком ухудшении погоды, некоторые получили их уже после того, как началась буря. Начальник управления информации МЧС Алексей Вагутович заявил: «Информация дается — кто хочет, тот ее получает».

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