МЧС выпустило экстренное предупреждение о возможной буре в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве. По прогнозу, в ночь на 1 июня в городе ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Днем 1 июня прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Операторам сотовой связи и в средства массовой информации направлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды «для информирования населения», сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Москве.

29 мая, когда из-за бури в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ ранее объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье 31 мая и 1 июня из-за ожидающихся дождя, грозы и сильного ветра.