Ураган можно было предсказать? Важные вопросы о стихийном бедствии в Москве

29 мая в Москве и Подмосковье из-за бури погибли 16 человек, почти полторы сотни оказались в больницах. Ветер повалил 27 тысяч деревьев и больше ста фонарных столбов. Система оповещения граждан сработала плохо: многие люди не знали об опасности или не смогли ее правильно оценить. «Медуза» отвечает на несколько важных вопросов, возникающих после бури.

Так это буря или ураган?

Если строго отвечать на этот вопрос, то ураганом такое природное явление назвать нельзя. В МЧС используют это слово, если скорость ветра превышает 32,6 метра в секунду. По данным Гидрометцентра, самые сильные порывы 29 мая в Москве достигали 28 метров в секунду. Ветер от 20 до 32,6 м/с формально считается бурей.

В Москве когда-нибудь случалось что-то подобное?

Да, бури в Москве случаются сравнительно часто. Во время бури 20 июня 1998 года скорость ветра достигала 31 метра в секунду. Но и тогда жертв было меньше, чем сейчас — по разным данным, в 1998-м погибли от восьми до 11 человек.

Владимир Гиляровский в своем очерке «Ураган» описал московский смерч 1904 года. Среди прочего, он писал, что ветром сорвало мост через Яузу и повалило телеграфные столбы, с церквей срывало кресты и части куполов, с домов — крыши, а людей перебрасывало через заборы. В книге Владимира Мезенцева «Энциклопедия чудес» говорится, что тогда погибли более ста человек — впрочем, не вполне ясно, откуда взяты эти данные.

Как себя вести во время бури?

Лучше всего, если вы узнаете о буре заранее и останетесь дома. МЧС советует при этом закрыть окна и двери и отключить газ. Нужно держаться подальше от окон, чтобы вас не ранило разбитым стеклом. Если вы все-таки оказались на улице, следует как можно скорее искать укрытие в прочных зданиях — то есть не на автобусных остановках и в ларьках. Если домов поблизости нет, стоит найти естественное укрытие — канаву, овраг или яму — лечь на дно и плотно прижаться к земле, закрыв голову руками. Держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, мостов и эстакад. Если вокруг летают предметы — например, листы железа или что-то в этом роде, — возьмите в руки доску или лист фанеры и попытайтесь защититься от удара.

О буре можно узнать заранее? МЧС предупреждало людей?

Спрогнозировать ураган или бурю можно, этим занимаются метеорологи, изучающие движение воздушных масс. Гидрометцентр выделяет четыре уровня угрозы, их обозначают номерами (от первого до четвертого) и цветами (зеленый, желтый, оранжевый и красный). Сильный ветер не был неожиданностью и для МЧС — на сайте ведомства есть сообщение с прогнозом на 29 мая; в нем говорится, что в столице «ожидаются порывы ветра до 22 м/с». Сообщение о сильном ветре, дожде, грозе и граде появлялось и в твиттере ведомства. Однако ни на сайте МЧС, ни в твиттере не было четкого предупреждения о надвигающемся шторме и рекомендаций не выходить днем на улицу.

С 2014 года в России действуют правила, согласно которым операторы связи обязаны по сигналу из МЧС рассылать гражданам текстовые сообщения об опасности. В МЧС настаивают, что ведомство просило сотовых операторов отправить абонентам СМС с предупреждением о приближающейся буре. Тем не менее, далеко не все москвичи получили рассылку. По данным «Ведомостей», МЧС попросило двух сотовых операторов о рассылке ближе к концу шторма, когда уже появились первые сообщения о жертвах стихии.

Как устроено оповещение о чрезвычайных ситуациях в других странах?

Возможно, лучшую систему оповещения о стихийных бедствиях придумали в Японии — стране, которая чаще других страдает от цунами, землетрясений и других катаклизмов. В 2007 году запустили спутниковую систему J-Alert, которая позволяет государственным ведомствам буквально за считанные секунды сообщить об угрозе местным властям и оповестить граждан через сеть громкоговорителей и местные СМИ. В России тоже существуют похожие системы оповещения, но как показало наводнение в Крымске, нельзя быть уверенным, что они надежно работают и выполняют свои функции.

Во многих странах, в том числе тех, которые не так подвержены природным катаклизмам, действуют системы, подобные той, что, по идее, существует и в России — власти предупреждают людей по телефону, с помощью СМС или технологии Cell Broadcast.