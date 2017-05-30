В Москве и Подмосковье из-за урагана погибли 16 человек
В Московской области в результате урагана погибли, по последним данным, пять человек, 34 пострадали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, добавив, что в числе погибших один ребенок.
Ранее в СК подтвердили гибель в результате урагана 11 человек в Москве и трех в Подмосковье. Число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Департамент здравоохранения Москвы ранее сообщил, что в медучреждения города обратились более 160 человек, пострадавших от урагана. По состоянию на утро 30 мая, в больницах Москвы оставались более 100 пострадавших, состояние восьми из них врачи оценивали как тяжелое.
Дождь, сопровождавшийся порывами ветра скоростью более 20 метров в секунду, прошел в Москве и некоторых районах Подмосковья во второй половине дня 29 мая.
В Подмосковье из-за упавших на рельсы деревьев было нарушено движение пригородных поездов на ряде направлений, без света из-за аварий в электросетях остались несколько тысяч человек.