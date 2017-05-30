В Москве и Подмосковье из-за урагана погибли 16 человек

В Московской области в результате урагана погибли, по последним данным, пять человек, 34 пострадали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, добавив, что в числе погибших один ребенок.

Ранее в СК подтвердили гибель в результате урагана 11 человек в Москве и трех в Подмосковье. Число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.