Из-за урагана в Москве пострадали более 160 человек

По состоянию на утро 30 мая, в больницах остаются 108 человек, в том числе 22 ребенка, заявил глава департамента Алексей Хрипун. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое, трое из них находятся в реанимации.

За медицинской помощью в Москве обратились 168 человек, пострадавших из-за урагана, сообщили представители департамента здравоохранения города.

По словам главы департамента, основные травмы, полученные людьми во время урагана, — это ушибы, ссадины, переломы и черепно-мозговые травмы. У нескольких человек — повреждения позвоночника, травмы живота и груди.

29 мая во второй половине дня в Москве и Подмосковье прошел сильный дождь, сопровождавшийся порывами ветра более 20 метров в секунду. Ураган повалил в городе несколько сотен деревьев. Из-за упавших деревьев на нескольких направлениях было нарушено движение пригородных поездов, а также аэроэкспрессов во Внуково. Прерывалось движение по Филевской линии московского метро и на МЦК. Наземный транспорт из-за оборванных проводов и заторов на дорогах ходил с перебоями.