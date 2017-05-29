истории

Что происходило на улицах Москвы во время урагана: видео

Meduza
17:18, 29 мая 2017
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29 мая ураганный ветер повалил сотни деревьев в Москве. Некоторые дома лишились кровли, разрушены рекламные конструкции и остановки общественного транспорта, упал башенный кран. 11 человек погибли, десятки пострадали. В 102 населенных пунктах Московской области — перебои электроснабжения. «Медуза» собрала видео, снятые очевидцами, в один ролик.

Ураган в Москве

Апокалипсис сегодня в Москве

Опубликовано Meduza 29 мая 2017 г.
Ураган в Москве. 29 мая 2017
Meduza

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