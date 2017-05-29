Что происходило на улицах Москвы во время урагана: видео

29 мая ураганный ветер повалил сотни деревьев в Москве. Некоторые дома лишились кровли, разрушены рекламные конструкции и остановки общественного транспорта, упал башенный кран. 11 человек погибли, десятки пострадали. В 102 населенных пунктах Московской области — перебои электроснабжения. «Медуза» собрала видео, снятые очевидцами, в один ролик.