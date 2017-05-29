Повалены деревья, разбиты машины, погибли люди Последствия урагана в Москве глазами очевидцев
Днем 29 мая в Москве поднялся ураганный ветер. Он повалил множество деревьев и разрушил строительные ограждения, были повреждены автомобили. По предварительной информации, погибли больше десяти человек. «Медуза» собрала фотографии и видео очевидцев.
НАДЕЮСЬ, ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО МЭРИЮ И ВСЕХ ВОРОВ-ПОДРЯДЧИКОВ ЗАСУДЯТ К ЧЁРТУ! У меня и без урагана нескольких друзей чуть не прибило этой максимально халатной всеохватывающей стройкой в нашем городе.Опубликовано Морозовом Алексеем 29 мая 2017 г.
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) May 29, 2017
вся земля теплом согрета и по ней я бегу босикомОпубликовано Николаем Картозией 29 мая 2017 г.
Опубликовано Alexandra Dovlatova 29 мая 2017 г.
Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) May 29, 2017
Дождь в Москве pic.twitter.com/NJdeCqeJJO— Vladimir Kharitonov (@v_x) May 29, 2017
Новая собянинская программа по борьбе с автомобилями в центре города pic.twitter.com/RZjBPvbpFM— Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017
Форт Боярд от собянина pic.twitter.com/vRba9w1Nbu— Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017
М. Авиамоторная #бегинеоглядывайся pic.twitter.com/bebt3pc2h6— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) May 29, 2017
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека... pic.twitter.com/YayfsjXI6e— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) May 29, 2017
Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунде. pic.twitter.com/u8t6kyN37i— Andrey (@pearler15) May 29, 2017
Буря разнесла забор #москва #Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L— Andrey (@pearler15) May 29, 2017
Ничего особенного, обычный день на Шаболовке pic.twitter.com/uA8XnOHJmN— залесский (@igiss) May 29, 2017