истории

Повалены деревья, разбиты машины, погибли люди Последствия урагана в Москве глазами очевидцев

Meduza
13:45, 29 мая 2017
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Днем 29 мая в Москве поднялся ураганный ветер. Он повалил множество деревьев и разрушил строительные ограждения, были повреждены автомобили. По предварительной информации, погибли больше десяти человек. «Медуза» собрала фотографии и видео очевидцев.

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НАДЕЮСЬ, ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНЕГО МЭРИЮ И ВСЕХ ВОРОВ-ПОДРЯДЧИКОВ ЗАСУДЯТ К ЧЁРТУ! У меня и без урагана нескольких друзей чуть не прибило этой максимально халатной всеохватывающей стройкой в нашем городе.

Опубликовано Морозовом Алексеем 29 мая 2017 г.

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вся земля теплом согрета и по ней я бегу босиком

Опубликовано Николаем Картозией 29 мая 2017 г.

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Опубликовано Alexandra Dovlatova 29 мая 2017 г.

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Пирамида Голода на Новорижском шоссе

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