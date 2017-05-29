В результате урагана в Москве погибли 11 человек

Число погибших в результате урагана в Москве, по данным источников «Интерфакса», увеличилось до 11 человек.

Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твитере выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, не став уточнять данные о жертвах.