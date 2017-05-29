В результате урагана в Москве погибли 11 человек
Число погибших в результате урагана в Москве, по данным источников «Интерфакса», увеличилось до 11 человек.
Представители управления Следственного комитета по Москве ранее подтвердили гибель шестерых человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твитере выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, не став уточнять данные о жертвах.
В разных районах Москвы днем 29 мая прошел сильный дождь, сопровождавшийся порывами ветра до 20 метров в секунду. В Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин, повалены несколько сотен деревьев.
От урагана также пострадала и Московская область. В Наро-Фоминском, Истринском и Можайском районах без электричества остались несколько сотен домохозяйств. Погибли как минимум два человека. Источники «Интерфакса» сообщили об 11-летней девочке, погибшей в результате падения дерева в Раменском районе, источники РИА Новости — о погибшем жителе Красногорска, на которого упал металлический лист.