Гидрометцентр предупредил о грозе и заморозках в Москве. Объявлен желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье в среду, 31 мая.

По прогнозу метеорологов, 31 мая ночь в Москве ожидается 5-7° по Цельсию, по области — 2-7°. Днем в отдельных районах Москвы и Подмосковья ожидаются грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 20°.

1 июня в Москве ночью 13-15°, по области — 11-15°. Днем в Москве до 18° тепла, в Подмосковье — до 19°. Ожидается дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Желтый — это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.