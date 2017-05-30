Гидрометцентр предупредил о грозе и заморозках в Москве. Объявлен желтый уровень опасности
Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье в среду, 31 мая.
По прогнозу метеорологов, 31 мая ночь в Москве ожидается 5-7° по Цельсию, по области — 2-7°. Днем в отдельных районах Москвы и Подмосковья ожидаются грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 20°.
1 июня в Москве ночью 13-15°, по области — 11-15°. Днем в Москве до 18° тепла, в Подмосковье — до 19°. Ожидается дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Желтый — это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.
Желтый уровень опасности Гидрометцентр России объявлял в Москве и Подмосковье 29 мая, предупреждая о грозе и сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.
29 мая из-за бури в Москве и Московской области погибли 16 человек (11 в Москве, пятеро в Подмосковье), десятки пострадали. В Москве были повалены 18 тысяч деревьев, повреждены не менее двух тысяч автомобилей.
Порывы ветра во время бури в Москве, по данным Гидрометцентра, достигали 30 метров в секунду.