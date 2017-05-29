Пресс-секретарь МЧС про информацию об урагане: кто хочет, тот ее получает

Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что смс-рассылка это «не панацея».

По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»