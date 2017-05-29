Пресс-секретарь МЧС про информацию об урагане: кто хочет, тот ее получает

Meduza
18:15, 29 мая 2017
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Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что смс-рассылка это «не панацея».

По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

В результате урагана в Москве 29 мая погибли 11 человек, еще 70 получили ранения.
Жители Москвы жаловались, что не получили смс-предупреждения от МЧС, либо получили его уже во время урагана. Мобильные операторы считают, что в этом виновата МЧС.
До утра 30 мая в Москве ожидается усиление осадков и порывы сильного ветра.

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