МЧС: прогноз о сильном ветре в Москве не предполагал экстренного оповещения

Прогноз Росгидромета о погоде в Москве 29 мая не предполагал экстренного оповещения людей, поскольку в нем говорилось о недостаточно сильном ветре. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

«По классификации МЧС России, <…> поступивший прогноз не подпадал под критерии „чрезвычайная ситуация“, так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра метра в секунду. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — заявили в пресс-службе.

В предупреждениях, которые распространялись через СМИ, соцсети и SMS, как утверждают в МЧС, говорилось в том числе и о «возможных повреждениях линий электропередачи, частичном повале деревьев, повреждении широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций».

В МЧС подчеркнули, что не считают SMS основным способом информирования людей, поскольку он «характеризуется наибольшим временем доставки сообщения до абонента и минимальным процентом охвата населения с учетом возможностей сотового оператора».

Ранее в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал Росгидромета) заявили РБК, что информировали МЧС об усилении ветра до 22 метров в секунду с субботы, 27 мая.