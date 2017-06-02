Власти Петербурга опровергли срочную замену директора Исаакиевского собора на мужчину. Ирада Вовненко уже покинула пост

Обновление. Ирада Вовненко объявила 2 июня, что покидает пост исполняющего обязанности директора Исаакиевского собора.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не давал распоряжения искать нового директора музея Исаакиевский собор сразу после назначения на этот пост писательницы Ирады Вовненко. Об этом сообщил глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.

2.Кадровой службе Смольного Г.Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает Комитет по культуре — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) June 2, 2017

Так он отреагировал на публикацию «Фонтанки», которая со ссылкой на анонимные источники сообщила, что власти города ищут мужчину на замену Вовненко.

3.В Администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) June 2, 2017

Причем ранее Кибитов отказался комментировать публикацию «Фонтанки» в беседе с «Интерфаксом».