Власти Петербурга опровергли срочную замену директора Исаакиевского собора на мужчину. Ирада Вовненко уже покинула пост

Андрей Кибитов
08:37, 2 июня 2017
Надежный источник
Обновление. Ирада Вовненко объявила 2 июня, что покидает пост исполняющего обязанности директора Исаакиевского собора.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не давал распоряжения искать нового директора музея Исаакиевский собор сразу после назначения на этот пост писательницы Ирады Вовненко. Об этом сообщил глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов.

Так он отреагировал на публикацию «Фонтанки», которая со ссылкой на анонимные источники сообщила, что власти города ищут мужчину на замену Вовненко.

Причем ранее Кибитов отказался комментировать публикацию «Фонтанки» в беседе с «Интерфаксом».

Вовненко возглавила Исаакиевский собор с 1 июня, когда пост директора покинул Николай Буров. Буров, руководивший музеем с 2008 года, объяснил свое решение несогласием с планами передать собор РПЦ.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться