И.о. директора Исаакиевского собора опровергла информацию о своей отставке. Ранее сообщалось, что она счастлива уволиться

Исполняющая обязанности директора музея Исаакиевского собора Ирада Вовненко в комментарии агентству «Интерфакс» опровергла информацию о своей отставке. «Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», — сказала она.

РИА Новости ранее со ссылкой на Вовненко сообщило, что она решила оставить свою должность. «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — цитировало агентство исполняющую обязанности директора музея.

«Фонтанка» утверждала со ссылкой на неназванные источники, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился сменить Вовненко на посту и. о. директора Исаакиевского собора. «По мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина», — сообщил источник издания.

Глава пресс-службы городской администрации Андрей Кибитов назвал сообщение «Фонтанки» фейком. По его словам, Полтавченко не давал никаких поручений, а «гендерный принцип подбора кадров» в администрации Петербурга не применяется.

Пресс-секретарь министра культуры России Ирина Казначеева отказалась прокомментировать «Медузе» информацию об отставке Вовненко. «Я пресс-секретарь Мединского, а не министерства. Про это ничего не знаю. Отправьте запрос», — сказала Казначеева. В пресс-службе министерства культуры не ответили на звонок «Медузы».