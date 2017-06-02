«Таким объектом может руководить только мужчина». И.о. директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко решили сменить сразу после назначения

Продолжение Власти Петербурга опровергли срочную замену директора Исаакиевского собора на мужчину

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе городской администрации срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации города.

Новый исполняющий обязанности директор музея, по словам собеседников издания, принимавших участие в обсуждении, будет назначен в течение ближайших нескольких дней.

Кто именно сменит Вовненко, пока не решено, но точно известно, что это будет мужчина. «По мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина», — заявил собеседник «Фонтанки».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался как-либо прокомментировать «Интерфаксу» сообщения о поиске нового и. о. директора Исаакиевского собора. Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко заявил, что «не может ничего сказать на эту тему».