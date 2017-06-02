«Таким объектом может руководить только мужчина». И.о. директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко решили сменить сразу после назначения

Фонтанка.ру
07:04, 2 июня 2017
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе городской администрации срочно подыскать кандидатуру вместо исполняющей обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации города.

Новый исполняющий обязанности директор музея, по словам собеседников издания, принимавших участие в обсуждении, будет назначен в течение ближайших нескольких дней.

Кто именно сменит Вовненко, пока не решено, но точно известно, что это будет мужчина. «По мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина», — заявил собеседник «Фонтанки».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался как-либо прокомментировать «Интерфаксу» сообщения о поиске нового и. о. директора Исаакиевского собора. Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко заявил, что «не может ничего сказать на эту тему».

О назначении Ирады Вовненко исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора стало известно 31 мая. Ранее она занимала в этом музее пост замдиректора по связям с общественностью.
Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, в апреле объявил о планах уйти в отставку. Свое решение Буров в частности объяснил несогласием с планами передать Исаакиевский собор РПЦ.
Ирада Вовненко — автор нескольких любовных и эротических романов. После ее назначения на пост и. о. директора Исаакиевского собора избранные цитаты из ее романов широко цитировались в соцсетях.

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