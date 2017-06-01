Эротические романы нового директора Исаакиевского собора. В цитатах

31 мая исполняющим обязанности директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» стала Ирада Вовненко — бывший заместитель директора по связям с общественностью Исаакия и писательница.

Вовненко написала несколько любовных и эротических романов, один — в соавторстве с польским писателем Янушем Вишневским. Книги Вовненко иллюстрировал художник Никас Сафронов.

Издание The Village изучило «любовную прозу» Вовненко и выбрало несколько характерных цитат.

«На Сенной площади в разъезжающие двери буквально вломился Сергей с охапкой белых роз. Молча он начал целовать ее — шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника».

***

«Он усадил ее на кровать, в подушки, завладел ногой в дорогом педикюре и принялся целовать каждый пальчик, от чуть изогнутого мизинца до аккуратного большого; Ольга даже немного сопротивлялась, смущенная. После нескончаемых ласк они весело плескались в ванне, и все повторилось снова: подоконник, губы, крики, стоны, восторг, восторг».

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«Он поцеловал ее в шею. Сначала нежно, так прикасаются к крылу мотылька, чтобы не навредить пыльце. Эрика подняла пылающее лицо, ноги обморочно подогнулись, и тогда он отнес ее на диван вишневой кожи, небольшой».

«Медуза» также решила познакомиться с творчеством Вовненко и исследовала ее роман «Дресс-код для вдохновения». Вот несколько цитат:

«Какая-то женщина просыпается за пятнадцать минут до звонка будильника, лежит на спине, смотрит на люстру и немного на стену — монохромные обои золотистых тонов, никакого солнца сегодня, вот и хорошо. Садится, рассматривает с пристрастием ноги — эпиляцию и педикюр делала вчера, но все ли в порядке? Все в порядке, лак цвета венозной крови».

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«Пожалуй, она была взволнована предстоящим. Светская тусовка — это такое действо, которое идеально соответствует представлениям о массовой культуре, имея в виду ее ритуальный аспект».

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«Когда-то мама сказала Юлии, что есть две самые интимные вещи в отношениях с мужчиной, „и это вовсе не тогда, когда он обладает тобой, деточка“, — при этом она озорно подмигивала».

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«Максим сильно прижал ее к себе, и она почувствовала, как в самом низу ее живота начала зарождаться волна желания. Юлия знала, что скоро эта волна сметет все на своем пути. Цунами, ураган, смерч.

— Я тебя ненавижу, Тигр, и от этого еще больше люблю.

— А ты — моя несочетаемая сочетаемость…»

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