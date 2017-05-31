В Исаакиевском соборе сменился директор
Исполняющим обязанности директора музея-памятника Исаакиевский собор стала писательница Ирада Вовненко, которая ранее занимала пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко уже представили коллективу музея в новом качестве.
Отмечается, что Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, обратился к подчиненным с прощальным письмом, поблагодарив их за совместную работу.
О предстоящем назначении Вовненко на пост директора Исаакиевского собора ранее писала «Фонтанка». Отмечалось, что нового директора искали среди заместителей Бурова. Вовненко ранее занималась восстановлением Янтарной комнаты.
Буров объявил об уходе с должности в конце апреля. Он связывал такое решение с тем, что собор передают в пользование Русской православной церкви.
Против передачи собора выступили представители музейного сообщества, помимо этого в Петербурге прошло несколько протестных акций. Депутаты Заксобрания города подали заявку на городской референдум о статусе Исаакиевского собора, но она пока не рассмотрена парламентом.