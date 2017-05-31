В Исаакиевском соборе сменился директор

Исполняющим обязанности директора музея-памятника Исаакиевский собор стала писательница Ирада Вовненко, которая ранее занимала пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко уже представили коллективу музея в новом качестве.

Отмечается, что Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, обратился к подчиненным с прощальным письмом, поблагодарив их за совместную работу.