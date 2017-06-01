СБУ обвинила украинского провайдера в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что крупная телеком-компания Wnet, в офисе которой в Киеве прошли обыски, обвиняется в сотрудничестве с ФСБ России.

В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Wnet передал свое оборудование в Крыму «фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ, установившая собственные технические спецсредства».

Российские спецслужбы, по мнению СБУ, планировали при помощи этого оборудования получить доступ к информации украинского сегмента сети провайдера, услугами которого пользуются, в числе прочих, госучреждения, международные организации и крупные банки.

Кроме того, говорится в заявлении СБУ, благодаря доступу к магистральному каналу украинского провайдера интернетом в Крыму пользовались ФСБ и российские военные структуры на полуострове.

Также, указала СБУ, руководство компании Wnet «по указанию российских кураторов, не заблокировала пользователям доступ к санкционным сайтам».