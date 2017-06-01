СБУ обвинила украинского провайдера в сотрудничестве с ФСБ

СБУ
13:26, 1 июня 2017
Надежный источник

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что крупная телеком-компания Wnet, в офисе которой в Киеве прошли обыски, обвиняется в сотрудничестве с ФСБ России.

В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, говорится, что Wnet передал свое оборудование в Крыму «фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ, установившая собственные технические спецсредства».

Российские спецслужбы, по мнению СБУ, планировали при помощи этого оборудования получить доступ к информации украинского сегмента сети провайдера, услугами которого пользуются, в числе прочих, госучреждения, международные организации и крупные банки.

Кроме того, говорится в заявлении СБУ, благодаря доступу к магистральному каналу украинского провайдера интернетом в Крыму пользовались ФСБ и российские военные структуры на полуострове.

Также, указала СБУ, руководство компании Wnet «по указанию российских кураторов, не заблокировала пользователям доступ к санкционным сайтам».

Досудебное следствие продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

СБУ
1 июня сотрудники СБУ пришли с обыском в офис телеком-компании Wnet в Киеве. СБУ тогда сообщила, что следственные действия проходят в рамках дела по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, но не стала уточнять его подробности.
Руководство Wnet, в свою очередь, связало обыски с тем, что после указа президента Украины о блокировке российских сайтов, компания объявила, что готова выполнить распоряжение, но ждет дополнительных разъяснений.
Исполнительный директор Wnet Дмитрий Плужник, комментируя обыск, проводимый СБУ, заявил, что его компания «начала внедрять мероприятия по выполнению» распоряжения о блокировке российских сайтов.
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, расширяющий список российских компаний, на которые наложены санкции. Указ, в числе прочего, предполагает блокировку на Украине доступа к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам».
В конце мая СБУ провела обыски в украинских офисах компании «Яндекс», после которых объявила, что располагает доказательствами того, что компания незаконно собирала персональные данные украинцев и передавала их в Россию.

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