Обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. Компанию подозревают в госизмене

В понедельник, 29 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. Силовики заявили , что обыски проходили по статье о государственной измене. Следователи якобы обнаружили признаки того, что компания незаконно собирала персональные данные украинцев и передавала их в Россию. Ранее, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении российских компаний; в список попал и «Яндекс» — его сервисы заблокированы на территории Украины. Киевский корреспондент «Медузы» Юлиана Скибицкая рассказывает, что известно об обысках в компании.

Об обысках 29 марта сообщили в пресс-службе российского «Яндекса», позже эти сведения подтвердили в СБУ. Около часа дня пресс-служба «Яндекса» рассказала, что в двух офисах компании — в Киеве и Одессе — проходят обыски. Представители «Яндекса» добавили, что не знают о причинах происходящего, но готовы предоставить силовикам необходимую информацию. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в своем фейсбуке, что обыски проходят «в рамках криминального производства, открытого по статье 111 Криминального кодекса Украины»; речь идет о государственной измене.

Украинское издание «Вести» первоначально предполагало, что причиной обыска мог стать крестный ход в Киеве. Летом 2016 года в Украине состоялось масштабное шествие верующих, которое организовала Украинская церковь Московского патриархата. Как пишут «Вести», СБУ в суде просила разрешить доступ к переписке одного из организаторов крестного хода. По данным силовиков, во время крестного хода участники исполняли гимн Российской империи «Боже, царя храни» — в итоге на них заведели уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность страны. «Яндекс» отказался предоставлять доступ к переписке; по данным «Вестей», у компании его просто не было.

Вечером 29 мая СБУ назвали другую причину обысков: «Яндекс» мог передавать российским властям персональные данные украинцев. Как сообщается в пресс-релизе СБУ, «Яндекс» собирал данные об «образе жизни», месте проживания, источниках и размерах доходов, а также электронных адресах граждан страны. Для чего эти данные могли понадобится в России, в СБУ не уточнили. Кроме того, по версии следствия, «Яндекс» мог передавать российским спецслужбам персональные данные украинских солдат и офицеров, в том числе воюющих на востоке страны с сепаратистами Донбасса.

В СБУ заявили, что изъяли в «Яндексе» серверы и документацию. Они намерены проверить «перенаправление трафика в Россию и координацию противоправной деятельности с территории РФ».

В «Яндексе» категорически отвергли обвинения в свой адрес. «Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО „Яндекс.Украина“ обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Но ни у сотрудников „Яндекс.Украины“, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей. Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны. Никакой передачи данных, в которой обвиняют „Яндекс“, не было. Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды», — заявили «Медузе» в пресс-службе компании.

«Яндекс» (и его сервисы) входит в список заблокированных на Украине сайтов. 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России, подразумевающий блокировку на территории Украины «Яндекса», Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассников». Почти все украинские провайдеры уже выполнили указ президента. Доступ к сайтам запретили «Укртелеком», «Ланет», «Воля», мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone» (бывший МТС) и Lifecell. Заблокированы и некоторые другие сайты, которых нет в списке президента, — например, форум «Двач».

Жители Украины массово обходят блокировки с помощью VPN-сервисов. В результате сервис статистики Liveinternet зафиксировал резкий рост посещений российских сайтов из Германии и Нидерландов.