В Киеве к крупному интернет-провайдеру пришли с обыском из-за указа о блокировке российских сайтов

Продолжение СБУ обвинила украинского провайдера в сотрудничестве с ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск в офисе крупной телеком-компании Wnet в Киеве.

По словам представителей СБУ, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Руководство компании, в свою очередь, связало обыск с указом президента о блокировке российских сайтов на Украине.

Компания Wnet после того, как в середине мая вышел президентский указ, предусматривающий блокировку на территории Украины «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», заявила, что готова выполнить распоряжение, но ждет дополнительных разъяснений.

Исполнительный директор Wnet Дмитрий Плужник, комментируя обыск, проводимый СБУ, заявил, что его компания «начала внедрять мероприятия по выполнению» распоряжения о блокировке российских сайтов, о чем своевременно уведомила соответствующие органы.

Также сотрудники СБУ 1 июня пришли с обыском в киевский офис другого интернет-провайдера — «Олли Транс». Причины обыска пока не поясняются. «ЛIГАБiзнесIнформ» обращает внимание на тот факт, что «Олли Транс» 31 мая опубликовала на своем сайте уведомление о готовности начать блокировку попавших под запрет сайтов.