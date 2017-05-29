На Украине «Яндекс» заподозрили в передаче персональных данных российским спецслужбам

Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обыска в украинских офисах компании «Яндекс». Следователи обнаружили признаки того, что компания незаконно собирала персональные данные украинцев и передавала их в Россию.

Как сообщается в пресс-релизе СБУ, «Яндекс» собирал данные об «образе жизни», месте проживания, источниках и размерах доходов, а также электронных адресах.

По версии следствия, поисковик также передавал российским спецслужбам персональные данные украинских военнослужащих, в том числе тех, которые служат в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях (так называют территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик).

Сотрудники СБУ изъяли в «Яндексе» серверы и документацию. Они намерены проверить перенаправление трафика в Россию и «координацию противоправной деятельности с территории РФ».