СБУ пришла с обыском в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе

В офисах компании «Яндекс» в Киеве и Одессе проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба интернет-компании.

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщили в «Яндексе».

Причины обыска пока неизвестны, добавили представители компании.

Украинское издание MarketingChallenge, в свою очередь, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую, что обыск «проводится на основании статьи» 111 УК Украины («Государственная измена»). Действие этой статьи УК распространяется, в числе прочего, на угрозу информационной безопасности страны, указывает издание.