Матвиенко поручила расследовать плохое оповещение москвичей о предстоящей буре
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам расследовать ситуацию с прогнозированием погоды и оповещением москвичей перед бурей 29 мая. Об этом Матвиенко заявила на заседании 31 мая.
Она отметила, что Гидрометцентр «не предвидел» масштабов ухудшения погоды, а граждане не были должным образом информированы. Комитеты Совфеда должны представить свои выводы и предложения до конца весенней сессии в июле.
Обновление. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что прогноз на 29 мая по Москве был точным. В предупреждении, добавил он, отмечалось, что сильный ветер может повалить деревья.
«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан?» — сказала спикер Совета Федерации.
Ранее стало известно, что МЧС дало сотовым операторам распоряжение отправить SMS с предупреждением о непогоде только после начала бури. При этом многие москвичи не получили сообщений.
В самом МЧС заявили, что информировали жителей города через телеканалы, радио и бегущие строки в общественном транспорте. Причем в ведомстве подчеркнули, что по прогнозу Росгидромета ухудшение погоды не соответствовало критериям «чрезвычайной ситуации».
Из-за бури в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, более ста получили травмы. Упавшие деревья и столбы повредили две тысячи машин.