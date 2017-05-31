Матвиенко поручила расследовать плохое оповещение москвичей о предстоящей буре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам расследовать ситуацию с прогнозированием погоды и оповещением москвичей перед бурей 29 мая. Об этом Матвиенко заявила на заседании 31 мая.

Она отметила, что Гидрометцентр «не предвидел» масштабов ухудшения погоды, а граждане не были должным образом информированы. Комитеты Совфеда должны представить свои выводы и предложения до конца весенней сессии в июле.

Обновление. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что прогноз на 29 мая по Москве был точным. В предупреждении, добавил он, отмечалось, что сильный ветер может повалить деревья.