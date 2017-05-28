«Золотую пальмовую ветвь» получил «Квадрат» Рубена Эстлунда
Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда. Гран-при (вторая по значимости награда) достался «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо.
Россиянин Андрей Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз симпатий жюри.
Лучшим режиссером ранее признали Софию Копполу, лучшими актерами: Диану Крюгер и Хоакина Феникса. Николь Кидман получила специальный приз юбилейной, 70-й церемонии.
«Квадрат» — сатирический фильм о современном искусстве. Главные роли в нем исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс и Доминик Уэст. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, дата выхода фильма в России пока не определена.