«Золотую пальмовую ветвь» получил «Квадрат» Рубена Эстлунда

Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда. Гран-при (вторая по значимости награда) достался «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо.

«Квадрат» — сатирический фильм о современном искусстве. Главные роли в нем исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс и Доминик Уэст. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, дата выхода фильма в России пока не определена.