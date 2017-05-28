Полиция отобрала у организаторов митинга против реновации баннер с упоминанием Собянина

Сергей Соколов
10:39, 28 мая 2017
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Полиция потребовала снять баннер со сцены митинга против реновации, который пройдет 28 мая в Москве. На баннере было написано «Собянинскую „реновацию“ — под снос!», написал муниципальный депутат Конькова Сергей Соколов.

Этот баннер начинался со слова "Собянинскую"... Пришлось кастрировать...

Опубликовано Рыклином Александром 28 мая 2017 г.

С баннера пришлось убрать упоминание мэра Москвы Сергея Собянина, после чего его снова закрепили на сцене.

По словам председателя московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина, у представителей «Парнаса» также отобрали баннер. Помимо этого изъяли баннеры с упоминанием президента России Владимира Путина.

Сам митинг запланирован на 15:00. Перед ним — с 14:00 — должно состояться шествие по улице Вавилова от дома 21 до дома 46, где расположена сцена. Заявленное количество участников мероприятия — до 10 тысяч человек.

Первый митинг против сноса домов в Москве по программе реновации состоялся 14 мая на проспекте Сахарова. В мероприятии, по оценкам активистов, приняли участие более 20 тысяч человек; полиция насчитала только 8 тысяч участников.
По программе реновации московские власти планируют снести более 4 тысяч домов, переселив их жителей в новые дома в тех же районах. После массовых акций протеста было объявлено, что первоначальные планы по сносу домов в обход судебных разбирательств будут скорректированы, а собственникам квартир предоставят дополнительные гарантии.

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