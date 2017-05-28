Полиция насчитала 3 тысячи человек на шествии против реновации в Москве. Активисты говорят о пяти тысячах участников

Опять #никтонепришел на митинг против реновации pic.twitter.com/QKDx67k0sy

К 16:00 на территорию шествия #ПротивЗастройки прошли 4,9 тыс. чел. Поток участников на входе прекратился. Подсчет окончен. #БелыйСчётчик

Московская полиция сообщила, что в шествии против реновации на юго-западе столицы принимают участие около трех тысяч человек. При этом активисты «Белого счетчика», которые ведут подсчет на рамках металлоискателей, сообщают о 4,9 тысячи участников.

Заявленная численность участников шествия и митинга на улице Вавилова — до 10 тысяч человек. Перед началом шествия полиция потребовала снять со сцены баннер «Собянинскую „реновацию“ — под снос!». Организатором пришлось отрезать от полотна слово «собянинскую». У участников также изъяли баннеры с упоминанием президента России Владимира Путина.

Крупнейшия акция против сноса домов в рамках программы реновации прошла 14 мая, в митинге приняли участие более 20 тысяч человек. После этой акции московские власти утвердили дополнительные гарантии для жителей расселяемых домов.

В рамках программы реновации мэрия Москвы планирует снести более 4 тысяч домов. Собственникам обещают предоставить квартиры, которые будут не меньше по количеству комнат и по жилой площади, причем будут расположены в том же районе.