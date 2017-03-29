В России завели уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

СК РФ завел уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации агентства, делом занимается следователь Денис Жеренов, который расследует дело о мошенничестве против Вороненкова.

Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил агентству, что ему не сообщали о возбуждении дела в связи с убийством бывшего депутата.