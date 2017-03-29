В России завели уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
СК РФ завел уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По информации агентства, делом занимается следователь Денис Жеренов, который расследует дело о мошенничестве против Вороненкова.
Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил агентству, что ему не сообщали о возбуждении дела в связи с убийством бывшего депутата.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением возбуждения уголовного дела от СК РФ.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова сумел тяжело ранить нападавшего, который позже скончался в больнице.
Убийцей, как объявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, был Павел Паршов, ранее служивший в Национальной гвардии Украины. По версии Геращенко, он был «российским диверсантом».
В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, было возбуждено дело о мошенничестве и фальсификации документов в связи с рейдерским захватом.