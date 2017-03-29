В России завели уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

РИА Новости
16:46, 29 марта 2017
Требует подтверждения

СК РФ завел уголовное дело об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации агентства, делом занимается следователь Денис Жеренов, который расследует дело о мошенничестве против Вороненкова.

Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил агентству, что ему не сообщали о возбуждении дела в связи с убийством бывшего депутата.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением возбуждения уголовного дела от СК РФ.

РИА Новости
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова сумел тяжело ранить нападавшего, который позже скончался в больнице.
Убийцей, как объявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, был Павел Паршов, ранее служивший в Национальной гвардии Украины. По версии Геращенко, он был «российским диверсантом».
В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, было возбуждено дело о мошенничестве и фальсификации документов в связи с рейдерским захватом.

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