«Справедливая Россия» анонсировала пакет законопроектов о наказании за незаконное обогащение

Фракция «Справедливая Россия» объявила, что 29 марта внесет в Госдуму пакет из шести антикоррупционных законопроектов. Депутаты планируют добавить в Уголовный кодекс статью о наказании за незаконное обогащение, которая предусмотрена Конвенцией ООН против коррупции.

По данным агентства «Москва», в статье УК предлагает прописать наказание в том случае, если активы чиновника более чем на 5 миллионов рублей превосходят его законные доходы. За такие преступления справоросы хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет.

Максимальные сроки предложено ввести, если превышение составило более 20 миллионов рублей. Тогда наказание должно будет составить от пяти до семи лет лишения свободы.

Еще один документ предлагает ввести обязательное декларирование доходов совершеннолетних детей чиновников. Фракция также выступает за конфискацию имущества не только у осужденных коррупционеров, но и у их родственников, если те не смогут подтвердить законное происхождение активов.

Помимо этого глава партии Сергей Миронов, как передает РБК, рассказал, что видел расследование Фонда борьбы с коррупцией про премьер-министра Дмитрия Медведева. Он заявил, что «имеет смысл четко ответить не господину, который все это инициировал в узкокорыстных политических целях, а не ради реальной борьбы с коррупцией, а гражданам». Миронов не назвал «господина» по имени, но, судя по всему, намекал на основателя ФБК Алексея Навального.