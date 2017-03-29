Омбудсмен попросила проверить законность задержаний участников акций протеста
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит обстоятельства задержания участников акции протеста против коррупции в Москве, прошедшей 26 марта.
В рамках начатой проверки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе омбудсмена, Москалькова направила запросы министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, мэру Москвы Сергею Собянину и московскому прокурору Владимиру Чурикову.
Проверка, заявила пресс-служба, проводится по обращению исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Законность задержания участников протестных акций также попросил проверить и омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, направивший соотвествующие обращения в городскую прокуратуру и управление МВД.
Шишлов, выступая с докладом в законодательном собрании города, пообещал «принять самые решительные меры», если станут известны «конкретные факты о гонениях» участников митинга.
При этом Шишлов сообщил, что «до момента, когда акция заканчивалась, полиция действовала профессионально». «А вот к тем, кто согласовывал эту акцию, и кто организовывал, есть вопросы», — заявил он.
Омбудсмен Петербурга также призвал облегчить процедуру согласования акций в специально отведенных для этого местах. «Самоустранение органов власти при решении подобных вопросов», подчеркнул Шишлов, провоцирует на проведение несанкционированных митингов.
«По результатам воскресной акции направлено обращение в ГУМВД и прокурору с просьбой провести проверку обоснованности задержания тех, кто был на площади Восстания», — сказал Шишлов, выступая с ежегодным докладом в городском законодательном собрании.