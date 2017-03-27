В Москве задержали более тысячи участников протестной акции

В ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, задержанных доставили в 51 московский отдел полиции, где по состоянию на 3:30 ночи 27 марта оставались 120 человек, в том числе организатор акции Алексей Навальный.

При этом в 22 ОВД приезжали сотрудники Следственного комитета, которые допрашивали задержанных. Речь, судя по всему, идет об уголовном деле о нападении на полицейского, которое ранее возбудил СК.

На большинство задержанных составили административные протоколы о нарушении правил проведения митингов. Сообщалось также о составлении протоколов о неподчинении законным требованиям полицейских.

Официально московская полиция сообщала только о 500 задержанных, но последний раз эти данные обновлялись в 18:00 26 марта, когда акция еще не закончилась.

Обновление. Источник «Интерфакса» также сообщает о 1030 задержанных, 46 из которых — несовершеннолетние.