В Москве задержали более тысячи участников протестной акции

ОВД-Инфо
05:19, 27 марта 2017
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В ходе протестной акции в Москве 26 марта были задержаны 1030 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, задержанных доставили в 51 московский отдел полиции, где по состоянию на 3:30 ночи 27 марта оставались 120 человек, в том числе организатор акции Алексей Навальный.

При этом в 22 ОВД приезжали сотрудники Следственного комитета, которые допрашивали задержанных. Речь, судя по всему, идет об уголовном деле о нападении на полицейского, которое ранее возбудил СК.

На большинство задержанных составили административные протоколы о нарушении правил проведения митингов. Сообщалось также о составлении протоколов о неподчинении законным требованиям полицейских.

Официально московская полиция сообщала только о 500 задержанных, но последний раз эти данные обновлялись в 18:00 26 марта, когда акция еще не закончилась.

Обновление. Источник «Интерфакса» также сообщает о 1030 задержанных, 46 из которых — несовершеннолетние.
26 марта в десятках российских городов прошли антикоррупционные протестные акции, в большинстве случаев местные власти отказались их согласовать, а полиция задерживала участников.
Всего в московской акции протеста приняли участие, по разным данным, от 8 до 20 тысяч человек. Акция стала самой массовой по количеству задержаний. Так, во время «Марша миллионов» на Болотной площади в 2012 году задержали менее 500 человек.

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