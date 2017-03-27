Сбербанк продаст украинские отделения сыну Михаила Гуцериева

Сбербанк
20:48, 27 марта 2017
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Сбербанк заключил договор о продаже дочернего украинского банка (ПАО Сбербанк) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В сообщении Norvik Banka сказано, что «мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания».

«Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», — заявили в Сбербанке.

В Сбербанке выразили надежду, что решение о продаже «будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы».

Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева, владельца «Русснефти» и «Бинбанка» (подробнее о нем можно прочесть в материале «Медузы» «Самый поэтичный миллиардер»).

Norvik Banka, согласно данным с его официального сайта, занимает седьмое место в Латвии по величине активов. Его главный акционер — предприниматель Григорий Гусельников, владелец «Вятка-банка» и бывший президент «Бинбанка».

В середине марта Украина ввела санкции против пяти банков с российским капиталом — «дочек» Сбербанка и ВТБ, а также Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанка (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). Этим учреждениям запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам было решено запретить размещать в них средства.
Вводу санкций предшествовала серия акций против «дочек» российских банков на Украине; активисты требовали от властей прекращения экономического сотрудничества с Россией. Центральный офис Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками, отделение Альфа-банка на Крещатике забросали камнями, десятки банкоматов в разных городах Украины залили монтажной пеной. 
В начале марта Нацбанк Украины заявил, что готов ввести санкции против «дочки» Сбербанка из-за информации об обслуживании в российских отделениях Сбербанка клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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