Сбербанк продаст украинские отделения сыну Михаила Гуцериева

Сбербанк заключил договор о продаже дочернего украинского банка (ПАО Сбербанк) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В сообщении Norvik Banka сказано, что «мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания».

«Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», — заявили в Сбербанке.

В Сбербанке выразили надежду, что решение о продаже «будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы».

Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева, владельца «Русснефти» и «Бинбанка» (подробнее о нем можно прочесть в материале «Медузы» «Самый поэтичный миллиардер»).

Norvik Banka, согласно данным с его официального сайта, занимает седьмое место в Латвии по величине активов. Его главный акционер — предприниматель Григорий Гусельников, владелец «Вятка-банка» и бывший президент «Бинбанка».