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Сбербанк решил уйти с украинского рынка

Интерфакс
12:45, 21 марта 2017
Надежный источник

Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил его глава Герман Греф. Он также выступил против санкций, введенных Украиной против банков с российским капиталом. Запрет на перечисление денег из украинской «дочки» Сбербанка в материнскую компанию Греф назвал дискриминационным.

В январе 2017 года Герман Греф говорил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что Сбербанк не собирается уходить с украинского рынка. «Пока нет, пока этот вопрос не стоит в повестке», — заявил тогда глава банка.
Украина 16 марта ввела санкции против «дочек» пяти российских банков — это Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанк (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Им запретили выводить средства за пределы Украины.
После введения санкций Сбербанк заблокировал расходные операции по кредитным картам клиентов своей украинской «дочки».

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