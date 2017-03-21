Сбербанк решил уйти с украинского рынка
Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил его глава Герман Греф. Он также выступил против санкций, введенных Украиной против банков с российским капиталом. Запрет на перечисление денег из украинской «дочки» Сбербанка в материнскую компанию Греф назвал дискриминационным.
В январе 2017 года Герман Греф говорил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что Сбербанк не собирается уходить с украинского рынка. «Пока нет, пока этот вопрос не стоит в повестке», — заявил тогда глава банка.
Украина 16 марта ввела санкции против «дочек» пяти российских банков — это Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанк (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Им запретили выводить средства за пределы Украины.
После введения санкций Сбербанк заблокировал расходные операции по кредитным картам клиентов своей украинской «дочки».