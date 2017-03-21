Сбербанк решил уйти с украинского рынка

Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка. Об этом сообщил его глава Герман Греф. Он также выступил против санкций, введенных Украиной против банков с российским капиталом. Запрет на перечисление денег из украинской «дочки» Сбербанка в материнскую компанию Греф назвал дискриминационным.