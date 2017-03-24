Продажа украинской «дочки» Сбербанка сорвалась из-за липецкой фабрики Roshen

Сделка по продаже украинского подразделения Сбербанка сорвалась из-за попытки увязать ее с продажей липецкой фабрики Roshen, входящей в холдинг президента Украины Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

По данным газеты, продажа активов Сбербанка на Украине обсуждалась с мая 2016 года, за них предлагали 680 миллионов долларов. Конечным покупателем, по информации одного из источников, должен был стать президент DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

В январе 2017 года участвовавший в подготовке сделки управляющий директор инвестгруппы ICU Макар Пасенюк предложил одновременно подписать «понятийное соглашение» о продаже липецкой кондитерской фабрики. Кто именно должен был стать покупателем фабрики, не уточняется.

За фабрику Roshen попросили 250 миллионов долларов, что, по мнению российской стороны, превышало реальную стоимость актива — 120-140 миллионов долларов. Поэтому россияне потеряли интерес к сделке, а продажа «дочки» Сбербанка «была заблокирована на президентском уровне», пишет «Коммерсант».

В Сбербанке отказались комментировать ход переговоров.