Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке
Украинская кондитерская корпорация Roshen объявила о закрытии своего производства в Липецке. Полная остановка и консервация объекта произойдет в апреле 2017 года.
В сообщении компании указано, что решение было принято «по экономическим и политическим причинам». Арест имущества фабрики по решению российского Следственного комитета сделал ее продажу невозможной, добавили в компании.
Имущество Roshen было арестовано в 2015 году, компанию обвинили в незаконном возмещении НДС на 180 миллионов рублей.
После этого компания начала искать покупателя. В 2016 году сообщалось, что покупкой заинтересовалась компания «Славянка» или холдинг «Объединенные кондитеры».
При этом в октябре 2016 года российский президент Владимир Путин утверждал, что фабрика Roshen в Липецке «работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль».
Корпорация Roshen создана президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. После избрания главой государства в 2014 году он передал свою долю в компании в независимый траст.