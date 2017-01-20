Roshen объявила о закрытии фабрики в Липецке

Украинская кондитерская корпорация Roshen объявила о закрытии своего производства в Липецке. Полная остановка и консервация объекта произойдет в апреле 2017 года.

В сообщении компании указано, что решение было принято «по экономическим и политическим причинам». Арест имущества фабрики по решению российского Следственного комитета сделал ее продажу невозможной, добавили в компании.