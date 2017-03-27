Леонид Волков арестован на 10 суток

Одновременно суд рассматривал дела других сотрудников ФБК, задержанных 26 марта. Им назначили административный арест или штрафы.

Адвокат Волкова рассказал в суде о значительном количестве нарушений и попросил закрыть производство за отсутствием состава преступления.

Симоновский суд Москвы арестовал главу избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 10 суток, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Волкова признали виновным по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Леонид Волков был задержан 26 марта в здании Фонда борьбы с коррупцией, откуда велась трансляция с протестных митингов, проходивших по всей России. Вместе с ним были задержаны 14 сотрудников фонда.

Сообщалось, что Волкову может грозить уголовное дело по 282-й статье УК (экстремизм) за заявления, сделанные в ходе трансляции. Дело возбуждено не было.