Другие судьи мне больше нравились Алексея Навального арестовали на 15 суток. Репортаж «Медузы»
27 марта Тверской районный суд Москвы рассмотрел сразу два дела об административных правонарушениях, заведенных на основателя Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального — накануне политика задержали во время антикоррупционного митинга в центре столицы. Сперва его обвинили в организации «одновременного пребывания людей в общественном месте, нарушающего общественный порядок», а после рассмотрения первого дела — в неповиновении полиции. Навальный оштрафован на 20 тысяч рублей и арестован на 15 суток. «Медуза» рассказывает, как прошел судебный процесс.
В девять утра 27 марта возле Тверского районного суда несколько автозаков. Журналисты снаружи и внутри здания ждали оппозиционного политика Алексея Навального. Полиция задержала его в воскресенье, 26 марта, во время антикоррупционной акции на Тверской улице — вместе с тысячей других граждан. Как и многие задержанные, Навальный провел ночь в отделении полиции.
Политика привезли в суд в начале одиннадцатого. В набитом людьми узком коридорчике он узнавал от пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш новости о митингах в других городах России и задержании сотрудников ФБК.
«Всех, кто в офисе, задержали? И всю технику вынесли? Кла-а-ассно…» — приговаривал Навальный. Отдельно его интересовала судьба квадрокоптера, на который снимали фильм про «тайную империю» премьер-министра России Дмитрия Медведва: выяснилось, что все в порядке, поскольку «его никогда не хранили в офисе».
Навального отвели в зал заседаний на третьем этаже. Корреспондентов оставили стоять перед дверью (при этом фотографов и тележурналистов в итоге вовсе не пустили). Периодически к залу подходили люди, заблудившиеся в здании, — например, одна женщина искала сына, задержанного накануне на уличной акции.
Судья Алеся Орехова и раньше рассматривала дела о нарушениях на митингах — скажем, осудила на восемь суток ареста активиста Марка Гальперина, который 10 января 2015 года вышел на одиночный пикет на Манежной площади с плакатом «Je suis Charlie».
Навального обвинили в нарушении статьи 20.2.2 КоАП — организация массового пребывания людей в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка. При этом политик сказал журналистам, что ночью ему «нарисовали» еще один протокол — о неповиновении законным требованиям полицейского (статья 19.3 КоАП РФ). Никто точно не понимал, существует ли документ на самом деле, и доехал ли он до суда.
Орехова спросила, есть ли у Навального и его защитницы Ольги Михайловой ходатайства.
— Ходатайствуем о ведении протокола судебного заседания, — сказала Михайлова, явно ожидая тут же услышать ответ судьи.
— Дальше, — сказала та, помолчав.
— Дальнейшие зависят от этого. Может, для начала вынесите решение по нему?
— Заседание ведет судья Орехова, а не вы! Сейчас время заявления ходатайств.
Михайлова и Навальный попросили суд разрешить фото- и видеосъемку заседания, изъять видеозапись из отделения, куда доставили Навального, допросить свидетелей его задержания Киру Ярмыш и Ивана Жданова (юрист ФБК), полицейских, составлявших протокол, а также премьер-министра Дмитрия Медведева, «коррупционная активность которого и стала причиной митинга».
Адвокат Михайлова также заявила, что протокол об административном правонарушении был исправлен уже после того, как его подписал Навальный, — как и рапорты, которые в отношении оппозиционера составили полицейские. По ее словам, изначально полицейские вменили Навальному статью 20.2 КоАП РФ — нарушение правил проведения публичных мероприятий (максимальное наказание — штраф в 20 тысяч рублей). Однако позже статья неожиданно изменилась на 20.2.2 КоАП РФ (максимальное наказание — арест на 15 суток).
— То ли после совещания в отделении, то ли после указания извне был совершен подлог! Часть рапортов вообще исчезла, — заявила Михайлова.
— Я добавлю… — поднялся Навальный.
— Время для объяснений будет позже, — прервала судья Орехова.
— Знаете, у меня дочке 15 лет, она когда чувствует, что неправа, тоже начинает хамить, — заметил оппозиционер.
Судья проигнорировала Навального и, проведя несколько минут в совещательной комнате, отклонила все ходатайства. Слово по очереди дали Навальному и адвокату Михайловой.
«Вы говорите, что я создал помехи движению граждан, но у меня такие же права, как у депутатов „Единой России“, которые постоянно перекрывают улицы. Просто вчера вышли нормальные люди, которые возмущены коррупцией. Я организовал законную акцию, подал заранее заявку, и акция прошла в соответствии с требованием законодательства», — сказал Навальный.
Политик привел старые аргументы: заявка на митинг была подана 14 марта; мэрия, которая должна была дать ответ в течение трех дней, не предложила альтернативной площадки — а значит, согласно решению Конституционного суда, митинг становился «автоматически согласованным». Михайлова поддержала подзащитного: «О митинге было известно заранее, заявлять, что публичное мероприятие было непубличным, — беспочвенно».
Судья начала исследование доказательств — монотонным голосом произносила названия документов, приобщенных к делу, не отрывая от них взгляда, — и затем удалилась в совещательную комнату.
Пока Орехова совещалась, Навальный раздавал указания оказавшимся в зале подчиненным и делился впечатлениями от ночи, проведенной в ОВД «Коньково». «Шикарное ОВД! Все были абсолютно вежливы. Хочешь матрас — вот матрас, хочешь кипяток — вот кипяток. Даже подушку для меня нашли», — восхищался оппозиционер. В какой-то момент в зал пустили фотографов и телеоператоров — они мигом окружили плотным кольцом стол с Навальным; тот дал импровизированную пресс-конференцию.
«Получили ли люди, вышедшие вчера на улицу, ответы на свои вопросы? Насколько я знаю, нет. Это значит, будут выходить дальше, я буду призывать выходить. Были задержаны тысячи, но нельзя задержать миллионы или сотни тысяч. До тех пор, пока люди видят, как Путин и Медведев воруют миллиарды, они будут выходить. Отдельное спасибо хочу сказать студентам и школьникам. У нас появилось поколение людей, которые хотят быть настоящими гражданами России. Для меня это стало новостью, как и для многих», — сказал Навальный. Он добавил, что ФБК готов оказывать юридическую поддержку — и для «каждого из тысячи задержанных» написать заявление в Европейский суд по правам человека.
— О, телеканал «Россия»! Вы почему вчера ничего не рассказали про митинг? — спросил Навальный у одного из тележурналистов.
— Да мы-то люди маленькие, — оправдывался усатый корреспондент.
Из-за щелчков фотокамер присутствующие не сразу заметили, как судья Орехова вернулась из совещательной комнаты и зачитала приговор: штраф в 20 тысяч рублей. «А я думал, арест!» — округлил глаза Навальный. Кто-то начал аплодировать — но через секунду выяснилось, что прямо сейчас политика будут судить еще и за неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции. Фотографов и операторов выгнали, и процесс начался по второму кругу.
— Ваша честь! — обратилась Михайлова. — Документов по этому делу мы в глаза не видели! О том, что Навального обвиняют по статье 19.3, я узнала буквально сегодня утром. Ходатайствую о перенесении заседания на завтра, чтобы мы успели прочитать материалы, написать ходатайства — вообще, подготовиться к защите.
— Суд дает вам пять минут на ознакомление с делом, — не поднимая глаз сказала Орехова и скрылась в совещательной комнате.
— Другие судьи мне больше нравились. Тут даже легкой иллюзии правосудия нет, — недовольный Навальный уставился в смартфон.
Вернувшаяся спустя 15 минут Орехова последовательно отклонила несколько ходатайств защиты (они были аналогичны предыдущим), а затем и отвод в свой адрес, весьма эмоционально заявленный адвокатом Михайловой. После изучения материалов дела (Орехова снова еле слышно произносила их названия) в суде объявили очередной перерыв.
В 15:10 Алеся Орехова объявила приговор: 15 суток ареста, начиная с момента задержания 26 марта. Навального, который почему-то выслушал приговор, находясь в кресле секретаря суда, увели; он не сказал ни слова. Адвокат Ольга Михайлова сообщила, что будет обжаловать приговор.