Большинство задержанных в офисе ФБК посадили под арест

Симоновский суд Москвы арестовал большинство людей, задержанных в офисе Фонда борьбы с коррупцией во время акций протеста 26 марта. Их признали виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). О решениях суда сообщали в твиттере директор ФБК Роман Рубанов и пресс-секретарь Кира Ярмыш.

На семь суток были арестованы люди, отвечавшие за видеотрансляцию о протестах на ютьюб-канале «Навальный LIVE» — Оксана Баулина (главный редактор и продюсер), Владимир Бузин, Владислав Мосин, Екатерина Кенарева, Анна Ревоненко; Алексей Лапышев был приговорен к пяти суткам ареста.

По семь суток также получили сотрудники предвыборного штаба Алексея Навального Антон Глембо, Константин Широков, Сергей Горькаев, активистка Екатерина Мельникова. Глава штаба Леонид Волков был приговорен к 10 суткам ареста.

Сотрудница ФБК Мария Захарова и член эфирной команды Алексей Бахрушин были оштрафованы на тысячу рублей. Заседание суда по делу сотрудника ФБК Руслана Аблякимова было перенесено на следующий день.