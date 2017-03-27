Адвокат Навального обвинила полицию в подлоге протокола о задержании
Адвокат Ольга Михайлова заявила в суде, что полицейские подделали протокол о задержании Алексея Навального, а также рапорты своему руководству. Навальный подтвердил, что не подписывал в ОВД «Коньково» протокол, который полиция представила суду.
Навального обвиняют в организации несогласованной акции. Ему могут назначить до 15 суток ареста.
Алексей Навальный был задержан 26 марта в центре Москвы во время акции против коррупции. Всего, по последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали более тысячи человек.
Массовые выступления прошли 26 марта в десятках городов России. Во многих случаях акции не были согласованы с властями.
Поводом для митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Ни Медведев, ни другие представители российской власти никак не комментировали массовые акции и задержания.