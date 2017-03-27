Адвокат Навального обвинила полицию в подлоге протокола о задержании

Адвокат Ольга Михайлова заявила в суде, что полицейские подделали протокол о задержании Алексея Навального, а также рапорты своему руководству. Навальный подтвердил, что не подписывал в ОВД «Коньково» протокол, который полиция представила суду.

Навального обвиняют в организации несогласованной акции. Ему могут назначить до 15 суток ареста.