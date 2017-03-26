В Махачкале на антикоррупционном митинге задержали более 150 человек

В Махачкале 26 марта на митинге против коррупции были задержаны более 150 человек. Дагестанские СМИ со ссылкой на дежурного Советского отдела полиции сообщают о задержании 156 человек.

Ранее организаторы сообщали о задержании 70-80 человек. В МВД республики позднее заявили о 40 задержанных.

В число задержанных попали журналисты Сергей Расулов («Коммерсант»), Владимир Севриновский («Это Кавказ») и Фаина Качабекова («Кавказская политика»). Позже их отпустили.

Власти Махачкалы не согласовали проведение митинга, однако организаторы, как и в ряде других городов, объявили, что считают мероприятие законным.