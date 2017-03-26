Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционной акции в Краснодаре

Югополис
13:01, 26 марта 2017
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Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны около десяти человек.

Акция проходила в Чистяковской роще, причем там же устроили альтернативное мероприятие по инициативе мэрии под названием «100 причин жить». Всего в акции протеста, по оценке «Югополиса», приняли участие до тысячи человек.

В крд начался разгон публички. В людей летят дымовые шашки. Список задержанных будет обновляться: Мирослав Валькович (Ко...

Опубликовано Алексеем Мандригелей 26 марта 2017 г.
26 марта в десятках российских городов проходят акции протеста в связи с антикоррупционным расследованием фонда Алексея Навального.
В Москве на аналогичной акции задержаны более ста человек.

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