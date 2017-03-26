Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционной акции в Краснодаре

Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны около десяти человек.

Акция проходила в Чистяковской роще, причем там же устроили альтернативное мероприятие по инициативе мэрии под названием «100 причин жить». Всего в акции протеста, по оценке «Югополиса», приняли участие до тысячи человек.

В крд начался разгон публички. В людей летят дымовые шашки. Список задержанных будет обновляться: Мирослав Валькович (Ко... Опубликовано Алексеем Мандригелей 26 марта 2017 г.