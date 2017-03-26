Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционной акции в Краснодаре
Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны около десяти человек.
Акция проходила в Чистяковской роще, причем там же устроили альтернативное мероприятие по инициативе мэрии под названием «100 причин жить». Всего в акции протеста, по оценке «Югополиса», приняли участие до тысячи человек.
В крд начался разгон публички. В людей летят дымовые шашки. Список задержанных будет обновляться: Мирослав Валькович (Ко...Опубликовано Алексеем Мандригелей 26 марта 2017 г.
Главу штаба Навального в Краснодаре Мирослава Вальковича задержали в Чистяковской рощеhttps://t.co/aEz4O5ODEi pic.twitter.com/jPX4nn0cyh— Юга.ру (@yugagashenki) March 26, 2017
26 марта в десятках российских городов проходят акции протеста в связи с антикоррупционным расследованием фонда Алексея Навального.
В Москве на аналогичной акции задержаны более ста человек.